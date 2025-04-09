Лавров: Россия убеждена в своей исторической и моральной правоте

Софья Сандурская/ТАСС Россия убеждена в своей моральной, исторической и человеческой правоте, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о попытках Запада переписать историю и желании Европы победить Россию "на поле боя".
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