Лавров: Россия убеждена в своей исторической и моральной правоте

Софья Сандурская/ТАСС Россия убеждена в своей моральной, исторической и человеческой правоте, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о попытках Запада переписать историю и желании Европы победить Россию "на поле боя".