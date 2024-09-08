Жена комика Петросяна Брухунова снялась в купальнике в бассейне

Жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, рассказала в Instagram, что поборола страх воды. 35-летняя Татьяна Брухунова выложила видео, в котором плавала в черном слитном купальнике с мордой кошки в бассейне.
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