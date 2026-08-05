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США выделили $615 млн на космическую систему слежения за самолётами и ракетами: Rocket Lab получила новый контракт на $397 млн

США выделили $615 млн на космическую систему слежения за самолётами и ракетами: Rocket Lab получила новый контракт на $397 млн

Космические силы США начали испытывать альтернативные технологии для орбитального сопровождения воздушных целейКосмические силы США заключили контракты общей стоимостью $615 млн с Rocket Lab, компанией Systems & Technology Research (STR) и ещё одним подрядчиком, название которого не раскрывается.

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