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Лавров: США знают, что Зеленскому придется смириться с территориальными потерями

Лавров: США знают, что Зеленскому придется смириться с территориальными потерями

www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Администрация президента США Дональда Трампа понимает ненависть украинского лидера Владимира Зеленского к русским и то, что ему придется смириться с территориальными потерями, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц СНГ.

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