19 октября в акватории морского порта Новороссийск силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения с артиллерийскими стрельбами в три временных промежутка — с 10:00 до 13:00, с 16:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00.
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