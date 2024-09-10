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Боуз: Зеленский отказался от перемирия с РФ, опасаясь будущих выборов на Украине

Боуз: Зеленский отказался от перемирия с РФ, опасаясь будущих выборов на Украине

В случае прекращения огня исчезнет повод откладывать президентские выборы на Украине. По этой причине действующий глава государства Владимир Зеленский до сих пор не согласился на перемирие, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

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