В случае прекращения огня исчезнет повод откладывать президентские выборы на Украине. По этой причине действующий глава государства Владимир Зеленский до сих пор не согласился на перемирие, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
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