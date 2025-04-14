Маральник зацвел в Горном Алтае. Фото

Первые нежные цветы появились на горных склонах еще неделю назад Цветение маральника в Республике Алтай / Фото: "Барнаул 22" В Чемальском районе Республики Алтай замечены первые цветущие кусты маральника (рододендрона Ледебура) – верный знак того, что весна окончательно вступила в свои права.
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