Маральник зацвел в Горном Алтае. Фото

Первые нежные цветы появились на горных склонах еще неделю назад Цветение маральника в Республике Алтай / Фото: "Барнаул 22" В Чемальском районе Республики Алтай замечены первые цветущие кусты маральника (рододендрона Ледебура) – верный знак того, что весна окончательно вступила в свои права.