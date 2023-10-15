Старые обиды и экономические противоречия разрушили отношения Украины и Польши @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Tекст: Кирилл Аверьянов «Люди взбешены».
Варшава нашла выгоду в конфликте с Зеленским
Комментарии
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alik3456 Джексон
А теперь попробуйте выгнать хохлов...
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9 час.
Игорь Кузнецов
Вы сами, поляки (шляхтичи) хотели присоединить Украину к ЕС. Теперь терпите, нашествие жадных и настырных хохлов не остановить. И польское мононациональное государство даст "большую трещину".
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8 час.
alik3456 Джексон
Во Франции хохлы клопами прикинулись и кровь сосут.
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2 час.
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