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Варшава нашла выгоду в конфликте с Зеленским

Старые обиды и экономические противоречия разрушили отношения Украины и Польши @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Tекст: Кирилл Аверьянов «Люди взбешены».

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А теперь попробуйте выгнать хохлов...
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9 час.
Игорь Кузнецов
Вы сами, поляки (шляхтичи) хотели присоединить Украину к ЕС. Теперь терпите, нашествие жадных и настырных хохлов не остановить. И польское мононациональное государство даст &quot;большую трещину&quot;.
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8 час.
alik3456 Джексон
Во Франции хохлы клопами прикинулись и кровь сосут.
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2 час.

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