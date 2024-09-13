Пьяные черви и голуби-наводчики: в Гарварде вручили Шнобелевскую премию

В Гарварде прошла 34-я церемония вручения Шнобелевской премии. Награды получили ученые за исследование пьяных червей, обучение голубей наведению ракет, а также изучение способности животных дышать задним проходом.
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