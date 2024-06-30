Театр абсурда
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Театр абсурда

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Толпа молодых людей из Киргизии запинала русского вчера: докладываем

Толпа молодых людей из Киргизии запинала русского вчера: докладываем

Avia.pro - СМИ Вечер пятницы на северо-западе Москвы, где толпа молодых людей из Киргизии проводила время, закончилось трагедией.

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Комментарии
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N
Nata
это уже не подозрения. Это симптомы. Требуется экстренная хирургия.
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12 час.
Наталия
В ядерной физике есть понятие критической массы урана, по достижении которой наступает неконтролируемый взрыв. Похоже , что в России уже эта критическая масса мигрантов достигнута и даже превышена и им поступила команда из &quot;центра&quot; отбросить страхи и все условности и действовать максимально агрессивно.
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12 час.
Александр Корякин
Опять одни вопросы. А где внятные ответы? и будут ли они?
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12 час.

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