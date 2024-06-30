Толпа молодых людей из Киргизии запинала русского вчера: докладываем

Наталия

В ядерной физике есть понятие критической массы урана, по достижении которой наступает неконтролируемый взрыв. Похоже , что в России уже эта критическая масса мигрантов достигнута и даже превышена и им поступила команда из "центра" отбросить страхи и все условности и действовать максимально агрессивно.