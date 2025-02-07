SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

126 подписчиков

Советник президента РФС: «Процент тех, кто не будет препятствовать возвращению России, — более 50»

Советник президента РФС: «Процент тех, кто не будет препятствовать возвращению России, — более 50»

Советник президента Российского футбольного союза (РФС), экс-глава оргкомитетов ЧМ-2018 в России и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин дал интервью «Советник президента Российского футбольного союза (РФС), экс-глава оргкомитетов ЧМ-2018 в России и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин дал интервью «РБ Спорт», в котором высказался о возможном возвращении страны в международный футбол.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх