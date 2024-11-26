Врачи рассказали, как можно заразиться менингитом в бассейне

При купании в водоемах существует риск заразиться кишечными инфекциями, такими как энтеровирусы (способные вызывать не только диарею, но и менингит), а также норовирусами, ротавирусами, гепатитом А и паразитарными заболеваниями, такими как лямблиоз и токсокароз.
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