Депутаты Госдумы предложили разрешить работать в школах осужденным за тяжкие преступления

Допускать бывших преступников к детям будут только после снятия судимости.Депутаты Госдумы из фракции «Единая Россия» Петр Толстой, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и Валентина Пивненко 16 октября внесли законопроект, который разрешить принимать на преподавательскую и тренерскую работу осужденных за тяжкие преступления.