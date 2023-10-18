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Депутаты Госдумы предложили разрешить работать в школах осужденным за тяжкие преступления

Депутаты Госдумы предложили разрешить работать в школах осужденным за тяжкие преступления

Допускать бывших преступников к детям будут только после снятия судимости.Депутаты Госдумы из фракции «Единая Россия» Петр Толстой, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк и Валентина Пивненко 16 октября внесли законопроект, который разрешить принимать на преподавательскую и тренерскую работу осужденных за тяжкие преступления.

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