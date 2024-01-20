Синоптик Колесов: высота сугробов в Петербурге достигла максимума с начала зимы

Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге 20 января выросла до рекордных показателей с начала зимы. К 9 часам утра высота сугробов на городской метеостанции достигла отметки в 45 см, сообщил синоптик Александр Колесов в Telegram–канале.
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