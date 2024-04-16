Прокурор высказался по делу о покушении Мартыновой на убийство дочери

Прокурор Николай Жуков заявил RT, что дело о покушении Антониной Мартыновой на убийство дочери нельзя считать прекращённым в связи с истечением срока давности, так как на период розыска оно приостанавливалось.
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