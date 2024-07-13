Названы причины спинной боли

Эксперт раскрыла все тайны. Эксперт по мобильности в британской компании Mobility Solutions Direct Ли Картрайт уверена, что одна из главных причин болей в спине — хронический недостаток жидкости в организме.
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