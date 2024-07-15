15.07.24==«Это битва насмерть» Как покушение на Дональда Трампа повлияет на итоги выборов президента и изменит США?

Эксперт РСМД Алексей Наумов: выстрелы в Дональда Трампа сделают его президентом В результате покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа он получил ранение, трое его сторонников из числа пришедших на мероприятие также были ранены и одного из них спасти не удалось.