15.07.24==«Это битва насмерть» Как покушение на Дональда Трампа повлияет на итоги выборов президента и изменит США?

Эксперт РСМД Алексей Наумов: выстрелы в Дональда Трампа сделают его президентом В результате покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа он получил ранение, трое его сторонников из числа пришедших на мероприятие также были ранены и одного из них спасти не удалось.
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