Внизу были тела погибших. Россиянка чудом спаслась от страшного наводнения в Непале, забравшись на гору

Внизу были тела погибших. Россиянка чудом спаслась от страшного наводнения в Непале, забравшись на горуРоссиянка Екатерина Красюкова и ее тургруппа спаслись от мощного наводнения в Непале, забравшись на возвышенность у горы Кайлас.