Битва с Курской битвой директора музея Курской битвы

МБ

Максим Буров

Все так и было.Нам, внукам, наш дед за столом на празднование 9 мая рассказывал.Мол, перед боем жахнули поллитра, политрук заставил, потом ещё, и ещё, потом них...я не помним, очнулись — Берлин.Я понимаю что бля.. й своих надо куда-то пристроить, но хоть бы присматривали за ними.