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  • Наталья Волкова
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Битва с Курской битвой директора музея Курской битвы

Битва с Курской битвой директора музея Курской битвы

Как говорят товарищи из Культурного фронта: у нас тут "культурная тревога". А точнее историческая. А может даже и ценностная, – пишет курский военный волонтёр Роман Алёхин.

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Комментарии
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Балу -
Как же не хватает Виссарионыча!... Не Белинского...
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9 час.
Gennady Sokolovsky
Ты бы, кусок непонятно чего, историю бы изучил.
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34 мин.
МБ
Максим Буров
Все так и было.Нам, внукам, наш дед за столом на празднование 9 мая рассказывал.Мол, перед боем жахнули поллитра, политрук заставил, потом ещё, и ещё, потом них...я не помним, очнулись — Берлин.Я понимаю что бля.. й своих надо куда-то пристроить, но хоть бы присматривали за ними.
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6 мин.

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