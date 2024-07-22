Музей «Курская битва» добавил дисклеймер к статье немецкого ревизиониста Фризера

Напомним, на сайте историко-культурного учреждения был опубликован материал о том, что советские солдаты шли в бой «выпив водки» и приняв «психотропные вещества», а «лавинообразные волны русских без учета потерь» пугали фашистов.
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