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Новости Россоши и России

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Как проходит сессия в дистанционном университете: этапы подготовки и способы избежать проблем со сдачей

Как проходит сессия в дистанционном университете: этапы подготовки и способы избежать проблем со сдачей

Организация аттестационного периода при удаленном формате обучения обладает своей спецификой, связанной с полным переходом документооборота и проверки знаний в цифровое пространство.

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