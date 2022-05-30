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Власти Удмуртии планируют увеличить рост инвестиций до 70% к 2030 году

Власти Удмуртии планируют увеличить рост инвестиций до 70% к 2030 году

Глава Удмуртии подписал указ об утверждении инвестиционной декларации. Документ разработан в целях: обеспечения благоприятного инвестиционного климата; обеспечения стабильности прав и защиты интересов субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности; обеспечения социально-экономического роста для повышения уровня и качества жизни населения; сохранения и развития кадрового потенциала; создания и экспорта импортозамещающих технологий и продукции; расширения доступной инфраструктуры с льготными режимами для размещения (промышленных парков, особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития).

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