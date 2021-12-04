Дизель-электрические подлодки пр. 613. Рекорд количества и его составляющие

70 лет назад, в декабре 1951 г. в боевой состав ВМФ СССР была принята дизель-электрическая подлодка С-80 – головной корабль нового проекта 613.
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