Дизель-электрические подлодки пр. 613. Рекорд количества и его составляющие

Дизель-электрические подлодки пр. 613. Рекорд количества и его составляющие

70 лет назад, в декабре 1951 г. в боевой состав ВМФ СССР была принята дизель-электрическая подлодка С-80 – головной корабль нового проекта 613.

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