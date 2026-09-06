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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джику про 1:2: «Спартак» наиграл на ничью, офсайд был не самым очевидным. Еще бы чуть‑чуть в другую сторону игроки стояли – мы добились бы своего. Футбол состоит из деталей»

Защитник «Спартака» Александр Джику считает, что красно-белые заслуживали ничьей в матче с «Динамо». В матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ на «ВТБ Арене» «Спартак» уступил со счето 1:2.

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