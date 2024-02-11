В США резко ответили Клинтон после слов об интервью Карлсона с Путиным

Экс-разведчик Риттер: Карлсон оказался лучшим дипломатом, чем Хиллари Клинтон Критика со стороны бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес журналиста Такера Карлсона неуместна, поскольку он оказался лучшим дипломатом, чем она.