В Крыму состоится турнир по снайпингу

Турнир по снайпингу запланирован на полуострове в эти выходные, сообщили глава регионального отделения Федерации практической стрельбы Леонид Любинецкий и старший тренер федерации Алексей Кондратенко в эфире радио «Спутник в Крыму».
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