В зоне СВО замечены навороченные танки-бульдозеры Т-62М и Т-62МВ

Находящиеся в войсках Т-62М и Т-62МВ образца 2020 года постоянно совершенствуются. В социальных сетях появился видеоролик, демонстрирующий группу таких боевых машин из шести единиц, эксплуатирующихся бойцами одного из соединений Восточного военного округа .