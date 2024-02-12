В зоне СВО замечены навороченные танки-бульдозеры Т-62М и Т-62МВ

Находящиеся в войсках Т-62М и Т-62МВ образца 2020 года постоянно совершенствуются. В социальных сетях появился видеоролик, демонстрирующий группу таких боевых машин из шести единиц, эксплуатирующихся бойцами одного из соединений Восточного военного округа .
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