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Перекос рождаемости в СССР, как пионеров учили воровству и советские школьные столовые

Перекос рождаемости в СССР, как пионеров учили воровству и советские школьные столовые

1. В комментариях сейчас написали, что «с демографией за последние 100 лет лучше всего дела обстояли при Сталине».

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Комментарии
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Natalija Osminina
Автор статьи Олег Макаренко. Эта гнида постоянно изрыгает мерзоту. 1978 г. рождения. Блогер, предприниматель, общественный деятель. Основатель проекта «Руксперт», топ-блогер Живого Журнала.
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10 час.
Татьяна Царева
в общем фейкомет.
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7 час.
Natalija Osminina
И гадит же и гадит -остановиться не может. Зачем только на МТ его статьи ставят? Здесь одни пенсионеры, кторые и без этого младенца знают жизнь в СССР.
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5 час.

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