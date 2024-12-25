Победа на выборах партии «поджигателей войны» обернется для Германии катастрофой. Об этом заявил во время выступления в парламенте депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстен Хильзе, его процитировало РИА «Новости».
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