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РПЛ хочет получать минимум 2 млрд рублей в год от спонсора-букмекера, 1 млрд – от генерального спонсора («РБ-Спорт»)

Клубы РПЛ обсудили детали спонсорских контрактов на ближайшие 4 года. На совещании, которое состоялось в режиме онлайн несколько дней назад, обсуждались детали вероятного спонсорского соглашения с букмекером и генерального спонсорства.

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