Политика как она есть

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале, бойцы Погранслужбы ФСБ и Вооруженных сил РФ не допустили проникновения противника в Россию.