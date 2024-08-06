ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале, бойцы Погранслужбы ФСБ и Вооруженных сил РФ не допустили проникновения противника в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии