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Политика как она есть

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ВСУ попытались прорваться в Курскую область

ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области. Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале, бойцы Погранслужбы ФСБ и Вооруженных сил РФ не допустили проникновения противника в Россию.

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