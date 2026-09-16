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Экс-арбитр ФИФА: Гол «Локомотива» «Зениту» довольно спорный - видим элемент безрассудства, VAR следовало позвать арбитра к монитору

Экс-арбитр ФИФА: Гол «Локомотива» «Зениту» довольно спорный - видим элемент безрассудства, VAR следовало позвать арбитра к монитору

«Нормальная мужская борьба, таких эпизодов очень много - без VAR мы бы жили с другим футболом, - так оценил единоборство между полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом и хавбеком «Локомотива» Ильей Еремеевым в матче 8-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге (2:1 в пользу хозяев), из-за которого идут споры о том, надо ли было засчитывать последовавший за ним гол путейцев, бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев.

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