Putin transferred the assets of "Auchan" and "Nestle" to the Russian company

The assets of "Auchan" and "Nestle" companies have been transferred to the Russian company. This is stated in the decree of the President of the Russian Federation Vladimir Putin.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым