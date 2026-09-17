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The Eurasia Daily news agency

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Putin transferred the assets of "Auchan" and "Nestle" to the Russian company

Putin transferred the assets of "Auchan" and "Nestle" to the Russian company

The assets of "Auchan" and "Nestle" companies have been transferred to the Russian company. This is stated in the decree of the President of the Russian Federation Vladimir Putin.

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