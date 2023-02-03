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«Торпедо» покупает за 11 млн рублей лучшего бомбардира «Волгаря» Стефановича

«Торпедо» согласовало с «Волгарем» трансфер форварда Ильи Стефановича. Черно-белые заплатят за 26-летнего игрока 11 млн рублей, сообщает Metaratings.

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