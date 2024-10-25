Бастрыкин поручил передать дело об убийстве в Коркино в главное управление СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать в главное упраление ведомства расследование уголовных дел об убийстве женщины-таксиста и покушении на убийство жителей города Коркино Челябинской области лицами из цыганской диаспоры.
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