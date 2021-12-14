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Хайп Догг

Хайп Догг

Премия Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (HFPA) «Золотой глобус» — одна из самых престижных в мире, вторая после «Оскара», но при этом и организация, которая ее вручает, и регламент, и состав голосующих регулярно порождают скандалы в СМИ.

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