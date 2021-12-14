Премия Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (HFPA) «Золотой глобус» — одна из самых престижных в мире, вторая после «Оскара», но при этом и организация, которая ее вручает, и регламент, и состав голосующих регулярно порождают скандалы в СМИ.