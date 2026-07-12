НЛО и пришельцы. Глава правительства Израиля рассказал о внеземной жизни

Премьер-министр Израиля впервые подробно высказался о внеземной жизни. Глава правительства допустил существование жизни во Вселенной, но назвал межзвездные путешествия маловероятными из-за огромных расстояний.
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