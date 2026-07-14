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QR-коды на Кок-Жайляу вызвали вопросы у туристов: в нацпарке дали разъяснения

QR-коды на Кок-Жайляу вызвали вопросы у туристов: в нацпарке дали разъяснения

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк разъяснил порядок оплаты посещения Кок-Жайляу после того, как у туристов возникли вопросы из-за размещенных на маршруте QR-кодов, передает inAlmaty.

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