Джеймс Ваулз: Сарджент продемонстрировал огромное мастерство

Williams RacingБританский коллектив Формулы 1 Williams подтвердил сотрудничество с американцем Логаном Сарджентом в следующем году — пилот дебютировал с командой в чемпионате мира в сезоне-2023 и проведёт второй год с командой.
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