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Эксперт рассказал о водяной пушке для самолетов

Эксперт рассказал о водяной пушке для самолетов

Авиационный эксперт Эдвард де Круйф, специалист по воздушным операциям из амстердамского аэропорта Схипхол, раскрыл причину, для чего самолеты обливают водой при посадке, когда случается “салют из водной пушки”, и струи воды создают “дугу”, под которой пролетают самолеты,  а также рассказал, насколько сложно это сделать, пишет ТУРПРОМ.

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