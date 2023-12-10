Церковный праздник «Сойкин день» отмечают в России 11 декабря 2023 году Анна ЧернышоваВ первый трудовой день новой недели, 11 декабря 2023 года, церковные правила предлагают верующим во Христа отмечать торжество именуемое Сойкин День.
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