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Кубок Гагарина. «Динамо» примет СКА, «Трактор» против «Адмирала», «Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью», «Локомотив» – «Торпедо»

«Трактор» встретится с «Адмиралом», «Салават Юлаев» сыграет с «Адмиралом», «Локомотив» против «Торпедо».

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