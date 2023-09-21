Когда 5-кратный зум iPhone 15 Pro Max лучше 10-кратного зума Samsung Galaxy S23 Ultra. Apple объяснила, почему выбрано такое значение

В интервью Николя Леллушу из Numerama вице-президент Apple по разработке программного обеспечения для камер Джон МакКормак объяснил, почему система iPhone 15 Pro Max получил 5-кратный оптический зум, а не 10-кратный, как на Samsung Galaxy S23 Ultra.
В интервью Николя Леллушу из Numerama вице-президент Apple по разработке программного обеспечения для камер Джон МакКормак объяснил, почему система iPhone 15 Pro Max получил 5-кратный оптический зум, а не 10-кратный, как на Samsung Galaxy S23 Ultra.
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