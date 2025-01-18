Могут ли россияне заработать себе на «достойную» старость

Валерий Вавилов

Ну уважаемый просвети безграмотных- выдерни из своей кучи доходный вариант прибавки к пенсии. Я так понимаю- ночная смена с топором? За 5 лет 500т.р.- да вы батенька олигарх с задатками пиздабола. На паперьте стояли? Так там больше получается. Ну если вам хватает 25 каких то тыр на ЖИЗНЬ, а не на доживание, то у вас не жизнь а прозябание в бренном тельце. Ну а по теме- стаж работы при СССР упал в половую щель и не звякнул. 68г. до 2000г. околачивал груши и не приносил в клювике денежку государству. Поэтому хер вам на воротник, а не балы пенсионные (основано на личном опыте).