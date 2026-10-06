В Ульяновской области полицейские раскрыли покушение на убийство 12-летней давности

В результате проведенного комплекса оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из СУ СК региона и Управления Росгвардии были задержаны трое участников покушения на убийство, совершенное 2014 году.