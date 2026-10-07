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Очень самоуверенный водитель на горной дороге

Очень самоуверенный водитель на горной дороге

Снято на горной дороге недалеко от Чакраты, штат Уттаракханд, Индия. Пишут, что один человек погиб, двое получили серьёзные травмы.

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