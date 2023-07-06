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Местные выборы 2023 в Молдове. Главная битва развернется за Кишинев и будет геополитической

Местные выборы 2023 в Молдове. Главная битва развернется за Кишинев и будет геополитической

В Молдове названа дата всеобщих местных выборов – ЦИК назначил их на 5 ноября. 7 августа 2023 года это решение вступит в силу, после чего будет дан старт избирательному периоду.

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