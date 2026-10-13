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План НАТО против России 2026: Калининград, Петербург и Белоруссия

План НАТО против России 2026: Калининград, Петербург и Белоруссия

План НАТО против России в 2026 году предусматривает возможность ударов по военным объектам в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга и на территории Белоруссии, если Россия первой нападёт на государство — член альянса.

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