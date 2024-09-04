На полуострове достаточно ждунов, а мер, принимаемых против них — недостаточно «Обращайте внимание и обязательно информируйте правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах», — с таким призывом к населению выступила администрация Керчи.
Пора заканчивать с дайвингом у Крымского моста
Комментарии
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Владимир Андрианов
Все правильно. Меры предосторожности должны быть жесточайшие. Лучше проверить десять законопослушных граждан, чем пропустить одного ублюдка-террориста.
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17 час.
лл
лина любимцева
Среди коренных крымчан "ждунов" нет, или крайне мало. В основном "ждуны" - это засланцы из Украины. Их же запускали в Крым свободно - приезжай кто и сколько захочет. Я еще удивлялась такой безмозглости руководства... Поэтому сейчас власти Крыма должны ужесточить контроль и на территории Крыма. И около Крымского моста. По Законам военного времени.
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14 час.
Анатолий Анатольев
Наказание позволяет быть ЖДУНАМ, а вот когда начнем на 0 умножать, то исчезнут! Я с предложением Соловьевым согласен на все 100!!!! СМЕРТЬ предателям МИРА!
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3 час.
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