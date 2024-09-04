Пора заканчивать с дайвингом у Крымского моста

лл

лина любимцева

Среди коренных крымчан "ждунов" нет, или крайне мало. В основном "ждуны" - это засланцы из Украины. Их же запускали в Крым свободно - приезжай кто и сколько захочет. Я еще удивлялась такой безмозглости руководства... Поэтому сейчас власти Крыма должны ужесточить контроль и на территории Крыма. И около Крымского моста. По Законам военного времени.