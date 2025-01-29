Для курских переселенцев написали закон о возвращении земельных участков

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн проинформировал о том, что региональная дума занимается разработкой законопроекта о возвращении находящихся в приграничных районах приграничных участков тем, кто от них отказался.
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